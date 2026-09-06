捷豹路虎啟動裁員計劃　目標兩年節約180億　英媒：或裁4000人

據英媒9月5日報道，英國車企捷豹路虎（Jaguar Land Rover）啟動自願裁員計劃，目標未來兩年節約17億英鎊（約180億港元）成本，下調盈虧平衡點至30萬輛，以此應對關稅和銷量下降等多重經營壓力。



捷豹路虎在聲明中表示，面對不斷變化的全球市場狀況，「必須要進一步簡化組織結構，提高效率，並增強韌性。」

儘管捷豹路虎並未對外公布確切裁員人數，《泰晤士報》（The Times）報道指，裁員規模或達4000人。該公司在全球擁有約4萬名員工，其中約3.3萬名員工在英國。

圖為2017年3月1日，捷豹路虎位於英格蘭梳利侯（Solihull，又譯索利哈爾）廠房內的汽車生產線情況。（Getty Images）

捷豹路虎上月透露，由於供應商工廠發生火災，以及與美伊戰爭相關的干擾，其銷量大幅下滑。據報道，截至6月30日的季度，捷豹路虎營收同比下跌9.6%，至60億英鎊（約636億港元）。

2025年3月，挪威零部件工廠起火，迫使梳利侯（Solihull，又譯索利哈爾）工廠暫停攬勝系列車型生產；2025年9月，該公司遭遇勒索軟件網路攻擊，全球工廠被迫停產數周，每日造成數千萬英鎊營收損失，供應鏈企業也隨之遭受衝擊。