傳哈里籌拍戴安娜電影恐惹怒威廉　專家：他想獨佔母親光環

明年適逢已故英國王妃戴安娜（Princess Diana）逝世30周年。據美國八卦新聞網站RadarOnline報道，哈里王子近期返國，計劃為亡母戴安娜王妃籌拍電影。有王室專家指，哈里此舉企圖獨攬亡母光環，恐加劇與哥哥威廉王子的不和。



報道引述王室專家Richard Kay稱，哈里王子已聯絡多位已故王妃的生前好友參與影片拍攝，而這將是他回到英國後未來一年的主要工作重心。

Kay同時也指出，外界總是更多「把哈里王子和戴安娜聯繫在一起」，但威廉和哈里一樣，都是戴安娜王妃的兒子，「而哈里卻試圖把戴安娜的遺產據為己有，這讓威廉非常不滿」。

戴安娜王妃（中）與威廉王子（左）、哈里王子（右）的合照（Getty）

Kay表示，哈里還利用戴安娜的家族姓氏史賓沙（Spencer）來試圖與溫莎家族王朝劃清界線，令同樣是戴妃兒子的威廉深感沮喪。哈里今年7月身處英國時，亦是與戴妃家族成員度過。

另一方面，哈里主動搬回英國，或令他面臨新的美國簽證危機。哈里過往曾承認吸毒，其美國簽證審批一直備受質疑。消息人士指，特朗普曾表明不會給予哈里特殊待遇；雖然白宮目前未有實際行動，但隨着哈里自願離開美國，若他日後尋求再次入境，特朗普可能會藉相關的移民背景爭議將其拒諸門外。