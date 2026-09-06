歐盟新入境系統緩衝期滿　恐重現人潮　部分國家默許彈性通關

歐盟此前4月全面啟用新的數碼化出入境系統（簡稱EES），非歐盟旅客首次進入歐盟時必須註冊指紋和臉部影像。惟當局早前為避免旅遊旺季機場癱瘓，允許邊境官員在人潮過多時暫停進行生物辨識，恢復傳統的護照檢查，該彈性規則於9月6日到期，料入境排隊等候情況或再現。不過，部分國家仍默許進行彈性通關，以避免混亂。



英國《衛報》報道，國際航空運輸協會（IATA）及英國旅遊業協會（ABTA）等團體持續向歐盟委員會施壓，要求將彈性措施延長至2026年底。

雖然歐盟未正式延長緩衝期，但部分成員國預計不會全面強制執行生物辨識。例如希臘等熱門旅遊地，據傳已非正式豁免英國旅客的EES檢查以避免排隊。航空高層也預測主要歐洲機場不會實施全面嚴格審查。

歐洲比利時布魯塞爾機場排長龍，圖為6月29日的情況（Getty）

德國之聲早前報道，新系統推出後，歐洲各地機場出現排長龍情況，甚至有航班要延誤，令旅客感到沮喪，有機場報告稱，高峰時段的等待時間長達5小時，也有航空公司警告稱，該系統難以應付夏季時的大量人潮。國際航空運輸協會亦指，EES此前造成的延誤已導致乘客錯過航班與轉機。

歐盟委員會表示目前不提供進一步評論，但正與需要調整的少數成員國保持密切聯繫，並準備提供額外支援。