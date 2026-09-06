挪威國王葬禮9月9日舉行　威廉王子將代英王查理斯出席

挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）8月28日病逝，終年89歲。白金漢宮宣布，英國王儲威廉王子（Prince William）將代表其父親英王查理斯三世（King Charles III）於9月9日出席在奧斯陸大教堂舉辦的葬禮。



據英國王室慣例，本國君主一般不參加外國元首葬禮，相關外交禮儀任務交由王位繼承人完成，威廉王子此前也曾代表父親出席教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮。

同時，查理斯三世的妹妹安妮公主（Princess Anne）將以新國王哈康八世（Haakon VIII）教母的特殊身份，陪同威廉王子出席葬禮。

挪威：圖為2024年2月14日，挪威國王哈拉爾五世在奧斯陸（Oslo）與政府官員及坦桑尼亞總統哈桑共進午餐。（Cornelius Poppe via REUTERS）

哈拉爾五世和已故英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）是遠親關係。現年77歲的查理斯三世正接受癌症治療，他得知哈拉爾五世去世後，發表聲明悼念「親愛的表親」，盛讚其「堅定不移的奉獻精神」，以及「善良、同情心和強烈的責任感」。

英挪王室長期交往密切。威廉王子和凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）2018年訪問挪威時，與國王哈拉爾五世和王后索尼婭（Queen Sonja）共進晚餐，還與當時的王儲哈康八世夫婦滑雪，哈拉爾五世也曾稱威廉王子夫婦為「家人」。此番葬禮，再度體現英挪兩國王室世代延續的情誼。