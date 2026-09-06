以官員稱將推進巴人大規模遷出加沙　八國外長發表聯合聲明警告

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）和國家安全部長、極右翼政客本格維爾（Ben Gvir）日前再次提及將巴勒斯坦人從加沙地帶大規模遷出的計劃，沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦等八國6日發表聯合聲明強烈譴責相關言論，並批評提案嚴重違反國際法與國際人道法。



沙特阿拉伯、約旦、阿聯酋、土耳其、卡塔爾、埃及、印尼和巴基斯坦的外長在聯合聲明中指，這些煽動性言論和提議公然違反國際法原則，包括國際人道法，對巴勒斯坦人民享有的合法且不可剝奪的權利構成直接威脅。

2026年7月6日，在加沙城，流離失所的巴勒斯坦人居住在廢墟附近的帳篷內。（Reuters）

聲明重申，堅決反對和譴責以任何藉口或理由，將巴勒斯坦人民遷離其家園的企圖或計劃，無論相關遷移發生在巴勒斯坦領土內部還是以外。聲明警告說，如果將強迫遷移的主張轉化為公開政策或具體措施，將產生嚴重後果。此類行動直接挑戰國際社會為實現和平所作的努力。

卡茨近日表示，促進加沙大規模移民仍在討論中，並表示以色列可從陸、海、空協助離境，本格維爾則在3日的一場活動上宣稱，在即將到來的以色列議會選舉後，將推動以「自願移民」方式，把加沙大部分巴勒斯坦人口移出，並設立專門政府部門。