民調：特朗普支持率跌至33%創新低　共和黨中期選舉危機加劇

美國11月中期選舉臨近，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持率持續走跌，疊加民衆生活成本提高、經濟低迷、政策爭議以及伊朗戰爭持久未停，共和黨的選情壓力大幅加劇，民主黨在登記選民中的領先優勢持續擴大。



據民調機構Focaldata最新調查顯示，特朗普選民認可度跌至33%，創下自5月調查開始以來新低，黨內支持率較上月下跌2個百分點至72%，僅有53%的共和黨選民認同其對經濟問題的處理，下跌8個百分點。

民生和經濟受壓是支持率大跌的核心誘因。近三分之二選民認為美國經濟發展方向出錯，超半數選民表示個人經濟狀況在特朗普執政後惡化。

此外，特朗普對加拿大商品加徵高額關稅遭多數選民及部分共和黨人反對，且還招致對方報復性關稅，使得政策再引發廣泛爭議。

2026年9月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見旅遊業高層時，向媒體發表講話。（Reuters）

與此同時，伊朗戰事久拖未決，推高燃油、消費品價格與借貸成本，美國柴油價格創下歷史新高，通脹問題再度升溫。

調查指出，近半數選民認為特朗普的舉措拖累黨內候選人競選，不少獨立選民對其背書的候選人持抵觸態度。

為扭轉頹勢，超級政治行動委員會MAGA Inc斥1000萬美元（約7840萬港元）投放廣告助力共和黨議員參選；白宮則辯稱減稅、放鬆管制等政策成效顯著，仍在持續拉動就業。