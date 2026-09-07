賣身救國？ 烏克蘭擬推色情產業合法化 增加稅收支援戰時需求
撰文：林嘉敏
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持續四年半的俄烏戰爭給烏克蘭帶來沉重經濟負擔。據《華爾街日報》5日報道，烏克蘭正推動烏克蘭色情行業合法化，以增加稅收並支援戰時財政與國防需求。
烏克蘭國會財政委員會主席、反對派議員熱列茲尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）認爲，推動色情產業合法化，不僅有助打擊腐敗，還能增加稅收支援戰事。預計若向當地數千名 OnlyFans創作者課稅，每年可帶來2500萬美元（約1.96億港元）稅收，雖然相較每年千億美元級國防開支雖有限，但足以採購3萬架無人機。
在烏克蘭，製作與傳播色情內容屬於刑事罪行，最高可判囚七年，但該行業長期在腐敗警員庇護下悄然運轉。
據烏克蘭稅務部門消息，2023年有7900名烏克蘭人通過成人訂閱平台OnlyFans賺取了超過1.31億美元（約10.27億港元），衍生出荒誕困境：從業者報稅等於自證犯罪，不報稅則涉嫌逃稅，不少人遭遇警方搜查、索賄，部分人被迫在海外發展。
烏克蘭不少色情行業人員也呼籲改革，聲稱「盡職盡責的納稅人」不應被政府視爲罪犯，相關請願獲得逾2.5萬簽名，促使總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表態議會將研究色情產業合法化的立法。
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