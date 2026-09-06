普京克里姆林宮會見美國談判代表　宣布停止攻擊烏克蘭三天

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）9月5日在克里姆林宮會見到訪的美國總統特使威特科夫（Steve WITKOFF）和總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner），就烏克蘭局勢等議題舉行會談。普京並宣布，暫停攻擊烏克蘭三天。



俄衛網報道，俄方參加會談的還包括總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）和俄羅斯直接投資基金總裁、俄總統負責對外經濟投資合作事務特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）。

報道指，美方談判代表於5日中午乘專機抵達莫斯科伏努科沃機場（Vnukovo Airport），德米特里耶夫親自在伏努科沃機場迎接美國代表，這是普京第八次與威特科夫進行面對面會晤，庫什納則是第三次參與烏克蘭問題調解討論。

2026年9月2日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在吉爾吉斯出席上海合作組織（SCO）峰會期間會面記者。（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向塔斯社（TASS）稱，普京下令由5日午夜起，暫停攻擊烏克蘭三天，為美國代表與基輔方面接觸鋪路。

美國總統特朗普此前表示，美方代表將在訪問莫斯科期間提出解決烏克蘭衝突的方案。佩斯科夫表示，「目前討論解決烏克蘭危機的新方案還為時過早」。

普京1日在比什凱克上合組織峰會後對記者表示，威特科夫和庫什納在俄羅斯始終是受歡迎的客人，莫斯科樂於與他們合作。

美方代表在結束莫斯科之行後，預計將前往基輔進行訪問。