FIFA：恩芬天奴角逐連任主席計劃不變

國際足協（FIFA）9月6日證實，面對下台壓力的主席恩芬天奴（Gianni Infantino）將於2027年爭取連任，而目前亦未有其他競爭對方挑戰對方地位。



天空新聞（Sky News）6日報道，恩芬天奴5日現身波蘭城市卡托維兹（Katowice），準備出席20歲以下女子世界盃的開幕活動時遭到傳媒追訪，惟他未有回應會否下台或爭取連任等提問，只談及發展足球及賽事的理想，稱之後「會有很多東西要講」，但指不會在今天討論。

FIFA發言人其後向天空新聞表示，恩芬天奴在4月公布在2027年角逐連任計劃，目前沒有改變。

圖為2026年9月5日，U-20女子世界盃在波蘭城市卡托維兹（Katowice）揭幕，FIFA主席恩芬天奴（右）與FIFA裁判委員會主席、意大利經典球證哥連拿一同出席波蘭對阿根廷的賽事。（Reuters）

恩芬天奴7月公布有意出售世界盃股權後，引起外界極大迴響，多個地方的足球總會宣布撤回對恩芬天奴的支持。歐洲足協（UEFA）則發起迫宮行動，稱恩芬天奴秘密商討向私人投資者出售世界盃股權是違反誠信，亞洲及北美球壇高層亦表明反對恩芬天奴。

FIFA主席選舉的提名期在今年11月結束，現時仍未有其他挑戰對手，意味在2016年接替受到醜聞纏身下台的白禮達（Sepp Blatter）的恩芬天奴連任機會較高。