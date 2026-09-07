特朗普再掀更改地名風波　提議將新墨西哥州改為「新美國州」

繼強行將安大略湖（Lake Ontario）更名為美國湖（Lake America）後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月6日又在社交媒體上號召將新墨西哥州（New Mexico）改名為「新美國」（New America），白宮隨之公開響應，但暫未出台正式政策提案。



特朗普在自家社交平台Truth Social上載一張地圖，將新墨西哥州名稱劃掉，並替換為「新美國州」。白宮隨後轉發該貼文，但未附帶解釋。

特朗普數小時後再於社交平台發布片段，顯示他自己親手把「美國」一詞貼在「墨西哥」上，隨後左右搖擺揮動雙拳跳起招牌舞蹈，他還配文稱：「許多人建議將新墨西哥州更名爲『新美國州』。對於這個潛力無限的州的人民來說，這個名字更加尊貴而美好。哇，我太喜歡了！！！」

對此，新墨西哥州州長格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）公開駁斥，稱該州名稱源自16世紀西班牙命名，歸屬歷史悠久、毫無爭議。她批評政府熱衷更名炒作、轉移公眾視線，忽視民眾物價、醫療、住房等民生難題。

2026年8月27日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室出席一項將安大略湖更名為「美國湖」的行政命令簽署儀式時，站在一張寫有「美國湖」字樣的地圖旁發表演說。

美媒指出，美國總統可以更名水域等地理特徵以供政府使用，但是卻無權單方面更改州名。因此，此次更名提議暫無實質落地舉措。