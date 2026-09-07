特朗普再掀更改地名風波 提議將新墨西哥州改為「新美國州」
撰文：林嘉敏
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繼強行將安大略湖（Lake Ontario）更名為美國湖（Lake America）後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月6日又在社交媒體上號召將新墨西哥州（New Mexico）改名為「新美國」（New America），白宮隨之公開響應，但暫未出台正式政策提案。
特朗普在自家社交平台Truth Social上載一張地圖，將新墨西哥州名稱劃掉，並替換為「新美國州」。白宮隨後轉發該貼文，但未附帶解釋。
特朗普數小時後再於社交平台發布片段，顯示他自己親手把「美國」一詞貼在「墨西哥」上，隨後左右搖擺揮動雙拳跳起招牌舞蹈，他還配文稱：「許多人建議將新墨西哥州更名爲『新美國州』。對於這個潛力無限的州的人民來說，這個名字更加尊貴而美好。哇，我太喜歡了！！！」
對此，新墨西哥州州長格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）公開駁斥，稱該州名稱源自16世紀西班牙命名，歸屬歷史悠久、毫無爭議。她批評政府熱衷更名炒作、轉移公眾視線，忽視民眾物價、醫療、住房等民生難題。
美媒指出，美國總統可以更名水域等地理特徵以供政府使用，但是卻無權單方面更改州名。因此，此次更名提議暫無實質落地舉措。
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