德極右政黨州選舉歷史性大勝　默茨表震驚：國家需要根本性改革

德國極右翼另類選擇黨（AfD）9月6日在德國東部薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）選舉中斬獲約44%選票，成為該州第一大黨，為德國二戰以來首次有極右政黨在地方議會接近掌權。德國總理默茨（Friedrich Merz）表示對選舉結果感到震驚，稱國家需要進行「根本性改革」。



默茨表示，此次選舉是他所屬的基民盟（CDU）幾十年來最嚴重的失敗，極右翼政黨的勝利將影響整個德國。他指，選舉結果表明國家需要進行「根本性改革」，而基民盟則需要重新贏得信任。

默茨還稱：「我們都感到震驚，沒想到會有這樣的結果，必須接受這個結果。」

現任基民盟薩克森-安哈爾特州州長舒爾策（Sven Schulze）表示，該黨已在該州失去執政權。

2026年9月6日，德國極右政黨另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）斬獲約44%的選票，首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）攜妻子Julia Siegmund登上舞台。（Reuters）

「另類選擇黨」此次選舉支持率較五年前大幅提升23個百分點，而基民盟（CDU）得票僅僅約 18%，社民黨、綠黨等均跌至個位數。

另類選擇黨該州州長候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）主張大規模驅逐非法移民，反「覺醒」政策，主張移除公立學校的LGBTQ彩虹旗，並減少歷史教育中有關納粹德國的內容。