德極右政黨歷史性大勝州選舉　法國波蘭表憂慮　馬斯克：做得好！

德國東部薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）9月6日舉行州議會選舉，極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）大勝對手，成為二戰後首次有極右政黨於州選舉大勝。法國財政部長萊斯屈爾（Roland Lescure）週一表示， 他對該黨在州選舉中的勝利感到擔憂。



萊斯屈爾表示：「我最近有機會與一些德國商界領袖交談，他們對此感到非常擔憂。這表明，面對當今席捲全球的民粹主義浪潮，我們面臨着巨大的挑戰，我們必須抵制這種浪潮。」

法國歐洲事務部長阿達德（Benjamin Haddad）則在社交平台X上表示，「看到極右勢力在德國地方選舉中獲勝，對歐洲來說是一個非常嚴峻的時刻。我們必須謙遜地傾聽民眾的憤怒、恐懼和擔憂，並做出適當的回應。但民族主義和仇外心理永遠不是解決之道。」

9月6日，極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）的首席候選人西格蒙德在薩克森-安哈爾特州選舉出口民調公佈後，出席了AfD的競選派對。(Reuters)

AfD的勝利也引發了波蘭的擔憂，波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）稱這是一個令人不安的訊號，「他們似乎只差幾票就能獲得絕對多數，但這確實是一個非常令人擔憂的跡象。」

另一方面，長期支持AfD的美國富豪馬斯克（Elon Musk）則向該黨表示祝賀，他在社交平台X上以德語寫道：「做得好！（Gut gemacht!）」

主張嚴格限制移民、恢復與俄羅斯的關係、削減對烏克蘭的援助以及退出歐元區的AfD，儘管未能獲得絕對多數，但該黨贏得了44%的選票，並重創了總理默茨（Friedrich Merz）領導的保守派，這反映出在德國政治格局日益分裂的情況下，執政聯盟的支持率極低。