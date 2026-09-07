中國留英博士生迷姦案再多5女指控　已判終身監禁恐再遭起訴加刑

中國留英博士生鄒鎮豪（Zhenhao Zou）此前因在中英兩國迷姦至少10名女性，去年被英國法院判處終身監禁，須至少服刑24年才可申請假釋。在警方公開呼籲下，再有5名女性勇敢出面指控鄒鎮豪，目前倫敦警察廳已將新證據移交給檢方，將評估是否追加起訴。



鄒鎮豪於2019至2023年攻讀碩士和博士期間，通過社交軟件結識受害者，下藥實施性侵並偷拍過程。警方呼籲更多受害人提供線索後，共有23名女性與警方聯繫，其中五人提出新指控，另有兩名女性據稱被強姦，惟身分不明。

警方表示，多數與警方聯繫的女性不願提出刑事訴訟。警方已將與7名女性有關的證據移交檢方。

中國博士生鄒鎮豪（Zhenhao Zou）因在2019年到2024年間在英國和中國強姦10名女性，於3月5日被判11宗強姦罪罪成，審訊結束後，倫敦警察廳希望透過公開呼籲尋獲更多被鄒鎮豪侵犯的受害者。（倫敦警察廳）

鄒鎮豪去年被判28項罪名成立，包括強姦罪、偷窺、非法拘禁、持有管制藥物意圖性侵等。調查顯示，鄒鎮豪偷拍多宗實施性侵的視頻，但大部分受害人身份無法確認。警方表示，潛在的受害者或多達50人，並斥鄒鎮豪是英國「有史以來最臭名昭著的性侵犯者之一」。

倫敦警察廳稱將持續與檢方保持聯繫以提供新的線索，並盡全力為潛在受害者提供支援，同時呼籲更多受害倖存者出面報案。

此外，警方亦正單獨調查在中國發生的案件，向中國當局取得證據。