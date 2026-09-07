巴拿馬運河迎旱季 日通航量或再下調 料加重全球物流壓力
撰文：林嘉敏
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巴拿馬運河管理局局長馬羅塔（Ilya Espino de Marotta）警告稱，受氣候乾旱影響，運河通航規模可能進一步下調，疊加中東地緣衝突衝擊，將加重全球貿易壓力。
馬羅塔稱，巴拿馬運河每日通行船隻數量已降至32艘，參照歷史最乾旱年份（1997年）推演，最壞情況下日通行量或將低至27艘。此前，運河在正常情況下每日通行量約為36艘。
據報道，巴拿馬運河閘門依賴淡水水庫運作，而乾旱日益頻繁。馬羅塔表示，氣候變化令乾旱大約每三年就出現一次。當局已採取節水措施，並在12月至明年4月中旬的乾季前限制通航量。
此次乾旱恰逢全球航運遭遇重大干擾，先是三年前胡塞武裝在蘇彝士運河發動襲擊，如今又有美伊戰爭限制霍爾木茲海峽通航，使得部分船閘通行費大幅飆升，不少船舶被迫繞道，運輸成本抬升。若巴拿馬運河再縮減通行量，船公司或需繞道非洲或南美洲，航程更長。
航運公司警告，巴拿馬運河和中東航道雙重瓶頸，將進一步推高全球物流成本與通脹風險。
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