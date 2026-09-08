日媒：高市料9.16改組內閣　訪美前完成黨政人事調整

日本首相高市早苗擬改組內閣，並對自民黨高層進行人事調整。日本共同社9月7日引述多名消息人士稱，相關安排將於16日啟動，現正進行協調。官邸方面已通知自民黨相關日程，高市將在15日的黨高層會議上，獲得對高層人事安排的全權委任，然後於16日正式着手改組及調整人事，再於18日前完成副大臣及政務官的任命。



2025年10月21日，日本東京，日本新任首相高市早苗（第一排中）在首相辦公室與內閣成員合影。（Reuters）

共同社指出，高市計劃9月下旬訪問美國紐約，出席聯合國大會一般性辯論。而政府和執政黨打算10月上旬召開臨時國會，好讓新人事有時間準備正式國會審議。因此高市或認為，有必要在訪美前完成新的人事布局。

小泉進次郎、茂木敏等料留任 小林鷹之或重新入閣

報道指出，在改組內閣方面，防衛相小泉進次郎、財務相片山皋月，以及外相茂木敏留任的可能性很大。此外，自民黨政調會長小林鷹之，可能將出任重要閣僚，職位包括經濟財政擔當相、經濟產業相等。

報道指出，財務省出身的小林鷹之，在岸田文雄出任日揆時首次入閣，曾擔任經濟安全保障擔當相。他曾參加2024年和2025年的自民黨總裁選舉，並於去年10月出任政調會長。他近期頻繁與高市會面，議題包括食品及飲料消費稅下調。

2025年9月24 日，前經濟安全保障大臣小林鷹之在全國記者俱樂部舉行的自民黨總裁選舉候選人辯論會上發表講話。（Reuters）

至於黨內方面，料自民黨副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一等皆會留任，高市亦於7日在官邸與鈴木俊一舉行會談。鈴木在會談後向媒體證實，雙方就人事調整進行了商議。