日媒：高市料9.16改組內閣 訪美前完成黨政人事調整
撰文：蕭通
出版：更新：
日本首相高市早苗擬改組內閣，並對自民黨高層進行人事調整。日本共同社9月7日引述多名消息人士稱，相關安排將於16日啟動，現正進行協調。官邸方面已通知自民黨相關日程，高市將在15日的黨高層會議上，獲得對高層人事安排的全權委任，然後於16日正式着手改組及調整人事，再於18日前完成副大臣及政務官的任命。
共同社指出，高市計劃9月下旬訪問美國紐約，出席聯合國大會一般性辯論。而政府和執政黨打算10月上旬召開臨時國會，好讓新人事有時間準備正式國會審議。因此高市或認為，有必要在訪美前完成新的人事布局。
小泉進次郎、茂木敏等料留任 小林鷹之或重新入閣
報道指出，在改組內閣方面，防衛相小泉進次郎、財務相片山皋月，以及外相茂木敏留任的可能性很大。此外，自民黨政調會長小林鷹之，可能將出任重要閣僚，職位包括經濟財政擔當相、經濟產業相等。
報道指出，財務省出身的小林鷹之，在岸田文雄出任日揆時首次入閣，曾擔任經濟安全保障擔當相。他曾參加2024年和2025年的自民黨總裁選舉，並於去年10月出任政調會長。他近期頻繁與高市會面，議題包括食品及飲料消費稅下調。
至於黨內方面，料自民黨副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一等皆會留任，高市亦於7日在官邸與鈴木俊一舉行會談。鈴木在會談後向媒體證實，雙方就人事調整進行了商議。
俄羅斯駁斥高市早苗要求拆紀念碑言論：荒謬且無視歷史日本限制超時加班 高市早苗卻鼓吹「工作狂」 過勞死風險恐升高俄遠東城市立抗日勝利紀念像 高市早苗要求移除：「不可接受」日媒：高市早苗擬最快9.16改組內閣 財相料留任應對減稅美媒：美國財長5月晤日本財相時 當面抱怨高市早苗經濟政策