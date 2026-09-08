印尼喀拉喀托之子火山灰散去　雅加達等五座機場恢復營運

印尼交通部長普爾瓦甘迪（Dudy Purwagandhi）9月8日（周二）發表聲明稱，印尼已重新開放雅加達機場，以及其他四座因喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）一系列噴發產生的火山灰而關閉的機場。



路透社報道，喀拉喀托之子火山位於爪哇島和蘇門答臘島之間，自上周五晚間首次噴發以來，火山灰已籠罩雅加達及其周邊部分地區。出於安全考慮，八個機場被迫關閉，超過34萬名旅客受到影響。

2026 年 9 月 5 日，從印尼萬丹省 Serang 的 Pasauran 村莊可以看到阿納克喀拉喀托火山噴出熾熱的熔岩。（Reuters）

普爾瓦甘迪表示，雅加達主要機場蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta）在周二恢復營運，包括雅加達和鄰近城市萬隆在內的其他四座機場也重新開放。他亦稱，當局仍需檢查蘇加諾-哈達機場關閉期間停放的178架飛機的適航性。

印尼基礎設施部長尤多約諾（Agus Harimurti Yudhoyono）7日表示，由於機場關閉，約有34.1萬人受到2961個航班延誤、改道或取消的影響。