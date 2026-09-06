印尼火山爆發　雅加達機場209航班停飛　包括國泰航班

印尼喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）爆發，火山灰飄至首都雅加達，主要機場周日（9月6日）停飛，部分學校活動與捕魚作業亦告停頓。



據路透社6日報道，蘇加諾－哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）在Instagram宣布，因火山灰暫停航班至上午9時30分，較原定5時30分恢復的時間再度延長。印尼交通部稱，共209個航班受影響，包括多個國際航班。該火山自周五深夜起噴發，周日凌晨在機場偵測到火山灰。

根據蘇加諾－哈達國際機場網站顯示，國泰航空編號CX776、原定在6日下午2時20分前往香港的航班取消；另外原定同日抵達雅加達的多個由香港出發的航班，包括國泰CX777、CX3249、CX719、CX797，以及加魯達航空GA863亦全數取消。

2026年8月16日，印尼楠榜省喀拉喀托火山噴發，熾熱的火山灰噴湧而出。（Reuters）

印尼氣象局（BMKG）表示，火山灰在爪哇一側升至約6,000米，蘇門答臘一側及爪哇萬丹省（Banten）部分地區的灰柱更高達15,000米。該火山位於爪哇與蘇門答臘之間，地處太平洋火山環帶（Ring of Fire），地震與火山活動頻繁。

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人潘查伊坦（Berton Panjaitan）呼籲民眾保持冷靜並提高警覺，落灰時應戴口罩及護眼、減少戶外活動、遮蓋水源，駕車亦要小心。該署周六稱，暫無海嘯即時風險；2018年該火山爆發引發的海嘯，曾在爪哇與蘇門答臘造成數百人死亡。