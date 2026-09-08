日本擬安排高市早苗會特朗普　趁中美峰會前協調對華

日本政府希望首相高市早苗在紐約出席聯合國大會期間，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談。



日本共同網9月7日報道，消息人士稱。中國國家主席習近平與特朗普料9月24日在華府會面，日方盼就中國議題與美協調。內閣官房長官木原稔在東京記者會稱，日本密切關注中美峰會，指加強日美同盟對維護國家利益及國際穩定至關重要。

2025年10月28日，日本首相高市早苗在美國總統特朗普訪問美國海軍橫須賀基地，一同登上「喬治華盛頓號」航空母艦上。（Reuters)

高市與特朗普均定於9月22日發表演說，日本政府憂特朗普在11月中期選前爭取經濟成果，或在台灣等議題對華讓步，損及日本安全經濟利益；日方稱最好由高市先於習近平與特朗普交談。若未能面談，料改電話會談。

此前因日本反對華府制裁國際刑事法院（ICC）日籍院長赤根智子（Tomoko Akane），高市早苗指制裁與日本維護法治立場相違背。華盛頓方面認為法院對國家主權構成威脅，因此雙方尋求進行會談。而特朗普有意會見朝鮮領袖金正恩，日方亦欲就朝鮮綁架國人問題表態。