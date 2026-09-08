法國遭熱浪與關稅雙重打擊　葡萄酒產量降至近30年最低

法國今年葡萄酒產量料為近30年最低之一，香檳產量更減半。農業部周一（9月7日）稱，酷熱與乾旱損害葡萄藤與葡萄。



據路透社9月7日報道，繼2024及2025年歉收後，法國2026年預計產33.9億公升葡萄酒（約45億瓶），較去年低6%、亦比五年平均低17%。農業部指年初天氣較佳，夏季乾旱熱浪拖累收成。多數釀酒者今年採收異常提早。法國是全球第二大產國，僅次於意大利，按價值計為最大出口國。

歷年法國葡萄酒產量。（法國農業部）

除天氣，行業去年受美國關稅打擊，消費降至60多年最低，經濟壓力、口味轉變與健康憂慮令飲者卻步。各地表現參差：香檳大減49%、低於五年平均47%；勃艮第-博若萊（Bourgogne-Beaujolais）跌三分之一，盧瓦爾河谷（Val de Loire）與夏朗德（Charentes）分別跌12%及6%；產量最多的朗格多克-魯西永（Languedoc-Roussillon）升5%，仍低於平均；波爾多（Bordeaux）因8月底降雨紓緩旱情反彈10%，仍低於五年平均值。

種植面積較去年縮2.5%，消費下滑令業者拔除部分葡萄園。法國農業廣泛受今夏破紀錄熱浪與缺雨打擊，政府上周五（4日）宣布向農民提供逾10億歐元（約93.6億港元）緊急援助。