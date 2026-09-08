巴黎鐵塔全員罷工關閉一日　不滿遷就印度教團體命女員工迴避

法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower，又名巴黎鐵塔）9月7日因員工集體罷工全天關閉，此次罷工源於鐵塔運營方為迎合印度教團體訴求，強制要求女性員工暫時回避，引發員工強烈抗議與輿論爭議。



綜合外媒報道，印度教「斯瓦米納拉揚派」（Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha，BAPS）約百名男性信徒進行私人參訪時，提出減少與女性互動的要求。鐵塔運營公司SETE應允該訴求，要求女員工撤離崗位、規避特定區域，相關工作由男性員工頂替。

圖為2024年3月31日，一艘遊船塞納河上航行至亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）附近，背景是埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。（Reuters）

事件發生後，員工發聲譴責該行為造成性別邊緣化，違背平等原則，隨即發起罷工。巴黎副市長格雷瓜爾（Emmanuel Gregoire）嚴厲譴責此事「令人無法接受」，又指「男女平等永遠不會止步於這座城市」。

隨著輿論發酵，SETE公開致歉，承認決策失誤，坦言該要求違背企業核心價值觀與男女平等原則，承諾將追責整改。同時，SETE總裁威爾（Ariel Weil）在社交媒體X上發文稱：「任何宗教訴求都不能成為性別歧視的理由。」

據工作人員消息，作為年接待遊客近700萬人次的地標，艾菲爾鐵塔已於周二（8日）恢復正常運營。