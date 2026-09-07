印度男打死女友被捕　重組案情時遭警員當眾「多做一步私了」

印度古吉拉特邦（Gujarat）一名男子涉嫌在公車站痛毆同居女友，導致女子傷重不治。警方進行重組案情時，竟將這名男子綁住、拖行並持棍毆打，影片曝光後引發關注。警方則辯稱，這宗案件情節極為嚴重，必須「多做一步」，向犯罪分子發出強烈訊息。



涉嫌當街打死女友 警方重建案情竟當眾毆打

綜合印度媒體報道，涉嫌男子為拉卡尼（Faizal Lakhani），受害女子巴萊亞（Kajal Baraiya）與他過去約7年一直住在巴夫那加爾（Bhavnagar）市一處人行道上。

印度男子遭警方捆綁毆打。（X@WorldWarPoo）

警方將這名男子綁住、拖行並持棍毆打：

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拉卡尼近期出獄後，發現巴萊亞與他的熟人拉維（Ravi）交往，雙方在3日發生衝突。拉卡尼涉嫌攻擊巴萊亞及拉維，巴萊亞送往市內政府經營的醫院接受治療，最終傷重不治。警方隔日以謀殺罪逮捕拉卡尼。

社群平台5日流傳影片，顯示警方進行重組案情時，將拉卡尼用繩子綁住並拖行，期間持警棍毆打。據傳，拉卡尼遭棍棒毆打約100下。

警方稱須「傳達強烈訊息」 因案件重創警隊形象

尼拉姆巴格警察局警官烏納德卡特（DP Unadkat）表示，拉卡尼當街暴力攻擊女子的影片流傳後，嚴重損害警方形象，甚至讓民眾認為警方已失去公信力。

烏納德卡特稱，警方必須在這類極端案件中「多做一步」，向犯罪分子傳達強烈訊息，並認為這宗案件已對警隊聲譽造成損害。

尼拉姆巴格警察局警官烏納德卡特（DP Unadkat）表示警方必須在這類極端案件中「多做一步」。（X@WorldWarPoo）

古吉拉特邦早有限制 當眾毆打恐遭懲處

不過，古吉拉特邦高等法院先前曾處理警方當眾毆打嫌犯的案件。案件中的法庭之友指出，邦政府內政部早在5月7日發布通告，限制警方以此類方式對待嫌犯。

通告明定，強迫嫌犯當眾做深蹲、跪地爬行，或踢踹、持棍毆打等行為，都可能面臨嚴格紀律處分。若警員被發現從事相關行為，將受到懲處，負責區域的高階警官也須承擔責任。

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