日本名古屋暴雨多地嚴重水浸　地下街入水　健身室變水舞間｜有片

日本名古屋市9月8日（周二）遭遇大暴雨，名古屋市政府晚上發布最高級別的暴雨和洪水緊急警報，網上傳出大量建築物被水淹沒的影片，部份影片可見地下街和地鐵大站榮站入水，另一段影片則可以看見一間健身室外彷如「水簾洞」一般被洪水淹沒。



名古屋遭遇暴雨後 健身室外變成「水舞間」：

據《日本時報》報道，這次警報涵蓋千種區、守山區和名都區的部分地區，而流經該市的河流發生洪水的風險明顯增加。

報道指，市政府發布的五級洪水預警呼籲居民評估周圍環境，並轉移到盡可能安全的地方，例如附近的高層建築或自家房屋的二樓及以上樓層。

名古屋的地下街在暴雨後入水：

氣象廳表示，截至下午4時53分的一小時內，該市降雨量達到破紀錄的104.5毫米。

名古屋市政府警告民眾不要在地下區域逗留，因為排水系統無法應付持續不斷的降雨，地下通道、地下商場和地下停車場都存在淹水的風險。

日本媒體就名古屋暴雨的報道：

社交平台上發布的圖片顯示，該市一些車輛在道路上行駛，水位已漲至車門處。

日本放送協會（NHK）也報導稱，該市港區的地下通道和其他區域被淹，迫使人們棄車逃生。

NHK指，所有車內人員都已自行逃生，並無人受困。