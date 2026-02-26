法國政府任命羅浮宮新館長　由凡爾賽宮館長勒里博接任

法國政府2月25日公布，委任凡爾賽宮（Chateau de Versailles）館長勒里博（Christophe Leribault）為羅浮宮博物館（Louvre Museum）新任館長，接替前一日辭職的德卡爾（Laurence des Cars）。



圖為2025年11月19日，羅浮宮博物館時任館長德卡爾（Laurence des Cars）出席國會委員會的聽證會。（Reuters）

法國政府發言人布雷容（Maud Bregeon）表示，勒里博獲總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）提名，於25日的內閣會議獲得相關任命，勒里博將負責推進羅浮宮加強保安，以及現代化改造計劃，以及升級羅浮宮的「新復興」工程。

現年62歲的勒里博是一位18世紀藝術史學家，此前曾擔任巴黎奧賽博物館（Musée d'Orsay）和橘園美術館（Orangerie）館長，2024年接任凡爾賽宮館長一職。此外，在2006年至2012年間，他也曾擔任羅浮宮版畫部副主任。

德卡爾2021年起出任羅浮宮博物館館長，法國總統馬克龍24日接納其請辭。此次辭職距羅浮宮劫案已逾4個月，該案引發外界對該博物館保安及管理能力的質疑。近幾個月來，羅浮宮員工多次舉行罷工，博物館曾多次閉館或關閉部份展廳。

馬克龍辦公室表示，馬克龍讚揚德卡爾對羅浮宮的貢獻，在這座世界最大博物館需要平靜，以及強大動力展開保安項目及現代化改造之際，卡爾展現出責任感。

公告又稱，希望依托德卡爾的學術專長，在法國擔任七國集團（G7）輪值主席國期間，委託她負責有關大型博物館間的合作事務。