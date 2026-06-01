法國藝術博物館報案　天價「香蕉」作品二度失竊

法國東部斯特拉斯堡的博物館5月31日向警方報案，指館內一件由意大利視覺藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）創作、價值數百萬美元的藝術品《喜劇演員》的核心部分——一根用膠帶黏在牆上的香蕉被盜。



館方聲明指，一名保安於5月30日發現香蕉失竊，已就以不明人士盜竊提出刑事投訴。這並非該作品首次遇事，去年7月曾有訪客吃掉香蕉，館方當時未採取法律行動。但今次因肇事者身份不明，館方稱「沒有對話可能」，且屬第二次發生，涉及對藝術品的尊重問題，故決定報案。館方已更換香蕉。

意大利視覺藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的藝術品《喜劇演員》（蘇富比）

卡特蘭的《喜劇演員》2019年於美國邁阿密海灘巴塞爾藝術展首次展現，當時標價12萬美元，旨在質疑藝術概念與價值，屢次引發爭議。

2024年，華裔加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）以520萬美元購入一件版本，數天後在香港當眾吃掉。該作品易腐爛的香蕉部分每三天更換一次。

除《喜劇演員》外，卡特蘭亦以曾獻給美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的18K金功能馬桶《美國》聞名。該金製馬桶2020年在英國展覽時被盜，竊賊於今年3月被定罪，黃金部件至今未能尋回。