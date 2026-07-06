法國繼羅浮宮後再有博物館發生失竊案　價值3600萬元珠寶被盜

法國奢華玻璃製品品牌萊儷（Lalique）旗下博物館7月5日清晨遭竊賊大膽闖入，盜走價值數百萬歐元的珠寶。當地警方目前正在檢視監視器畫面。



綜合法媒報道，熟悉調查情況的消息人士表示，一群蒙面竊賊於周日清晨5時30分左右闖入位於法國東北部莫代爾河畔溫根（Wingen-sur-Moder）的萊儷博物館，他們撬開一道門後直搗珠寶展區，並砸開6個展櫃。

該消息人士說：「約有20件珠寶遭竊。損失金額目前還在評估中，但可能相當於400萬歐元（約3600萬港元）。」他補充說：「當時有警鐘響起，但等到保安公司完成檢查，率先抵達現場的是一名清潔女工，她隨後報警。」

另一名熟悉調查進度的消息人士則指，失竊的珠寶是水晶，不含貴重寶石，也無法被熔化。

2025年10月27日，法國巴黎，圖為一名防暴警察在羅浮宮（Louvre）玻璃金字塔附近巡邏。法國警方此前逮捕了羅浮宮劫案疑犯。（Reuters）

根據萊儷博物館官網，該博物館於2011年在萊儷工廠附近開幕，館內收藏超過650件展品，包括新藝術運動風格珠寶、裝飾藝術風格玻璃製品與當代水晶。而由於發生竊盜案，該館將暫時閉館數日。

去年10月，巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）在光天化日下遭竊，竊賊花不到8分鐘，就偷走價值1.02億美元（約8億港元）的珠寶，包括部分法國舊王冠珠寶，讓法國博物館與畫廊的安全問題備受關注。