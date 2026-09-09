英國空管故障數百航班停飛 倫敦往上海航班被迫中途返航
撰文：洪怡霖
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英國9月8日發生全國航空交通管制系統技術故障，希思羅、蓋特威克等主要機場數百航班延誤或取消。一架由倫敦飛往上海的英航客機被迫中途返航，轉降加的夫（Cardiff）。
英國《獨立報》報道，航班追蹤網站FlightRadar24顯示，英航BA169由希思羅機場（Heathrow Airport）飛往上海，起飛後因「技術問題」折返，改在加的夫降落，乘客獲安排落機。
國家空中交通管制局（Nats）表示，航班處理系統出現故障，工程師約四小時後修復，但班次恢復正常仍需時間。截至下午，FlightRadar24錄得約200班航班取消，希思羅352班延誤、蓋特威克281班延誤。
有乘客投訴被困機上長達五小時，機艙寒冷、食物不足。乘客基奧（Kate Keogh）說：「我們下午4時49分仍在機上等，門開了兩個多小時，飛機冷得像冰窖。」另一名飛往紐約的乘客更在機上等候四小時後，被告知航班取消，全機人「齊聲哀嘆」。
瑞安航空（Ryanair）批評系統「災難性」故障重演，要求Nats行政總裁辭職。Nats則否認事件涉及網絡攻擊。受影響機場遍及倫敦、曼徹斯特、伯明翰、愛丁堡、格拉斯哥、貝爾法斯特等地，混亂或持續至晚上。
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