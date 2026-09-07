英國樸茨茅夫首迎大型難民船　極右翼抗議阻庇護者巴士離開｜有片

一艘載有140名尋求庇護者的船隻9月6日（周日）抵達英國樸茨茅夫（Portsmouth）海岸時被當局攔截。消息傳出後，在一位網紅直播號召下，數百名極右翼抗議者湧入樸茨茅夫，試圖阻止載有尋求庇護者的巴士離開及接受後續處理。



《衛報》（The Guardian）報道，這是首次有如此大規模載有尋求庇護者的船隻抵達樸茨茅夫，也是首次有如此多的反移民抗議者試圖阻止新抵達的尋求庇護者接受處理。

抗議者封鎖道路數小時並誓言徹夜不眠，阻止新抵達者被送往處理中心。這是本周末發生的第二宗大型反移民抗議活動。在樸茨茅夫，許多抗議者穿着黑色服裝並戴着口罩，與周六在多佛封鎖道路的集會參與者類似。

一艘載有140名尋求庇護者的船隻9月6日（周日）抵達英國樸茨茅夫（Portsmouth）海岸時被當局攔截。消息傳出後，在一位網紅直播號召下，數百名極右翼抗議者湧入樸茨茅夫，試圖阻止載有尋求庇護者的巴士離開及接受後續處理。（影片截圖）

英國內政部的計劃是將尋求庇護者送往肯特郡拉姆斯蓋特（Ramsgate）郊外的曼斯頓（Manston），那裏是難民船隻抵達者的處理中心。然而，社交媒體上流傳的影片顯示，大批抗議者聚集在即將使用的巴士附近，有些人甚至阻止載着尋求庇護者的車輛離開。

政府譴責抗議者的暴徒行為。一位政府發言人表示， 「和平抗議的權利是我們民主的基石，但絕不能演變成騷亂。」漢普郡警方敦促民眾避開該區域，並表示已發布驅散令。