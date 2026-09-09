胡塞武裝襲沙特4市釀73人傷 美軍稱摧毀伊朗5艘油輪
撰文：蕭通
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中東緊張局勢升溫，也門胡塞武裝（Houthis）9月8日對沙特阿拉伯發動攻擊，涉及沙特南部4座城市，造成至少73人受傷，並引發石油設施起火。與此同時，美軍同日表示摧毀5艘與伊朗相關的油輪。伊朗媒體稱，當中包括一艘距離伊朗石油樞紐哈爾克島（Kharg Island）僅約6公里的油輪。
路透社報道，胡塞武裝9月8日對沙特的攻擊，或顯示中東戰事進一步升級。綜合英國廣播公司（BBC）、半島電視台等媒體報道，據沙特軍方和能源部門稱，西南部4個城市遭到胡塞武裝攻擊，當中包括沙特阿美（Saudi Aramco）的石油設施，以及一個空軍基地。沙特方面表示，連串攻擊至少造成73人受傷，當中包括婦女和兒童，有石油設施被暫時關閉。
胡塞武裝稱，這次攻擊是針對沙特的報復，以回應其控制的也門西北部地區近日遭到上百次空襲，包括有監獄遭轟炸造成多人死傷。
伊媒：哈爾克島附近油輪遭擊中
與此同時，美軍中央司令部（CENTCOM）同日公布，已摧毀5艘運載伊朗原油的油輪，以回應伊朗革命衛隊兩天前曾兩度以彈道導彈，企圖攻擊一艘美國海軍軍艦。CENTOM指出，該艘軍艦成功避過伊朗的襲擊，沒有美方人員傷亡。
據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，哈爾克島附近有伊朗油輪遭美軍導彈擊中。伊朗國家廣播公司（IRIB）則稱，伊朗南部港口城市賈斯克（Jask）對出的阿曼灣，亦有另一艘油輪被美國攻擊。
伊朗媒體報道，針對美軍新一輪攻擊，伊朗蘭革命衛隊揚言，將攻擊科威特和巴林港口的油輪，並警告船員撤離。
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