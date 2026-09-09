韓軍：朝軍近一個月20多次侵犯軍事分界線　韓方將保持密切監控

韓國軍方說，最近一個月來，朝鮮士兵越過兩國軍事分界線20多次。韓方正密切監控朝方動向，並保持堅定的軍事戒備狀態。



綜合韓聯社和路透社報道，韓國軍方星期三（9月9日）發佈消息說，自8月中旬以來，發現朝軍士兵越過軍事分界線（MDL）超過20次。

此前《朝鮮日報》引述多名軍方消息人士報導這一情況。報導說，僅8月份韓軍監測到的越界次數，就已超過2025年全年的總和。去年朝軍共有17次侵犯軍事分界線。

與此同時，朝軍正在朝韓邊境附近恢復加固工事，包括埋設地雷和架設圍欄。

韓國國旗：圖為2022年7月7日，一名遊客使用智能手機在坡州的展望台的拍攝。該處鄰近韓朝邊境。（AP）

韓軍說，按照交戰守則，韓方發現朝軍越界跡象時，會進行警告廣播；若朝軍仍侵犯軍事分界線，軍方隨即鳴槍示警，將其驅離。

對於近期發生的朝軍越界事件，韓國軍方大多採取開槍示警措施。

據悉，朝軍越界主要發生在東部戰線。因此，韓軍正在考慮加強監視戒備的方案，並請求聯合國軍司令部調查朝軍越界是否有違韓國戰爭《停戰協定》，還就韓朝軍事分界線基線各異等可能引發軍事衝突的潛在風險協調溝通。

聯合國軍司令部表明，根據《停戰協定》，司令部持續對非軍事區（DMZ）區域的活動進行監視，始終與韓國政府保持密切溝通。

本文獲《聯合早報》授權轉載

