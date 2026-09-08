韓國知名咖啡館驚爆命案　六旬婦遭騙進冷凍庫「凍死」　老闆被捕

韓國京畿道近日發生一宗駭人命案。警方日前接獲一名60多歲婦人的失蹤通報後，立即展開追查，並於同日在坡州市一間咖啡店的冷凍倉庫內尋獲她的遺體。警方隨後逮捕該咖啡店的30多歲老闆，目前正進一步調查案情。



韓國警方9月7日表示，於4日凌晨12點左右接獲通報，一名60多歲婦人下落不明。警方隨即根據婦人的手機定位等資訊追查行蹤，於當天下午2點左右，在京畿道坡州市汶山邑一間大型咖啡廳的冷凍倉庫發現她的遺體。

韓國坡州一間知名咖啡店爆命案。（YouTube@sbsnews8）

警方調查發現，婦人失蹤前曾與該咖啡店的30多歲男老闆待在一起，因此將他列為嫌疑人，隨後於首爾永登浦將其逮捕。警方之後以誘騙他人後殺害罪嫌聲請羈押，議政府地方法院高陽支院於6日裁准羈押。

婦人洽談禮券買賣遇死劫

據了解，死者與男子本來不認識，3日才在該咖啡廳第一次見面。男子除了經營咖啡廳外，也透過買賣禮券變現獲利。死者當天是為了洽談禮券相關事宜而與男子碰面。警方調查發現，男子涉嫌向女子聲稱「禮券放在倉庫裏」，並將她帶進冷凍倉庫，但根據監視器畫面，只有男子獨自走出倉庫，目前正針對相關情況進一步調查。

男子涉嫌向死者聲稱「禮券放在倉庫內」，並將她帶進冷凍倉庫，但根據監視器畫面，只有男子獨自走出倉庫。（YouTube@sbsnews8）

警方指出，婦人被發現時遺體已凍結，研判可能在冷凍倉庫內被放置相當長一段時間。據報道，該冷凍倉庫是一座橫向狹長、面積約30平方公尺的貨櫃式建築，位於男子經營的咖啡廳主建築旁。事發時倉庫內的溫度約為零下幾十度。

警方同時強調，目前無法確定男子究竟是在倉庫內殺害婦人後棄置遺體，或是將仍活著的婦人關進冷凍倉庫，最終導致她死亡。確切死因與案發經過，仍有待進一步調查釐清。

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冷凍倉庫發現價值數百億偽造禮券

另一方面，警方在倉庫內發現以票面價值計算、總值達數百億韓元的偽造百貨公司禮券。警方正在追查偽造禮券的來源及是否已流入市面，也正在調查將死者介紹給男子的相關人士，以確認是否存在共犯，以及釐清具體犯案動機。

警方調查發現，男子從3日起便要求員工不要來上班，並宣布咖啡廳暫停營業。（YouTube@sbsnews8）

警方調查發現，男子從3日起便要求員工不要來上班，並宣布咖啡廳暫停營業。報道指出，涉案咖啡廳在當地知名度高，甚至有不少外地客人專程前往。消息傳出後，網友們紛紛表示震驚，指出：

「我也去過這家咖啡店，它真的很有名」

「我上週才去過」

「那家咖啡廳有超過3千則評論，去坡州玩都會搜尋到」



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