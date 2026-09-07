韓國據報擬應美方要求向霍爾木茲派兵　輿論反彈後改口：尚無定論

韓國媒體早前報道，當局正應美方要求考慮向霍爾木茲海峽派兵事宜，惟近日受國內輿論爭議與執政黨內部分歧影響，國防部於9月7日改口稱具體事宜「尚無任何定論」。同時，伊朗警告所有國家不要軍事介入海峽，稱成為美國侵略行徑的「幫兇」將付出代價。



韓聯社指，韓國國防部在上周還暗示派兵事宜取得一定進展，卻在短時間內轉態。由於海外派兵需國會批准，當前執政黨內部未達成共識，疊加國會聽證、國政監察等密集日程，本月恐難提交派兵動議。

2026年5月11日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓會見韓國國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）（Getty）

韓國國防部發言人鄭繽娜（音譯）7日表示，政府正與包括美國在內的國際社會保持溝通，討論旨在恢復霍爾木茲海峽自由航行、促進中東和平與穩定的貢獻方案，但具體事宜尚無任何定論。

同日，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）在社交媒體X上用韓文發帖，稱伊朗高度重視與韓國的友好關係，但是在波斯灣和霍爾木茲海峽維持軍事存在或參與軍事行動的國家「只能被視為直接支持侵略者，並將引發嚴重後果」。

報道指，韓方雖暫緩籌備，但因派兵問題會直接影響韓美之間涉核潛艇燃料磋商、戰權移交磋商等事務，不會僅憑輿論決定。面對美方批評及縮減聯合軍演的施壓，韓國仍與美、英、法保持戰略溝通，持續研討對中東局勢的實質性貢獻方案。