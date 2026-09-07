日本知名串燒店設天價門檻 外國人最低消費8000日圓 網民稱過嚴
撰文：聯合新聞網
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赴日旅遊熱潮持續升溫，但店家與觀光客之間的摩擦也層出不窮。一名日本網友masashi.Y近日在社群平台Threads上傳一張日本美食評鑑網站Tabelog的擷圖，並提出質疑：「這沒問題嗎？對外國人會不會太嚴了？」擷圖中可見該店家的服務費收費方式：「僅限現金。若有外國人同行，整組顧客每人皆收低消8,000日圓（約400港元）。」
有網友搜出該店是位於東京澀谷的雞肉串燒店「鳥福」，這間創業93年的老店曾吸引安倍晉三等歷任首相造訪，全店僅13個吧檯席，且由店主一人負責烤台，並載明入店需懂日語者陪同。
這種「連坐法」式的規定立刻引起各國網友討論，不少網友在搜尋店家背景後為其抱屈、留言緩頰：
「一定是發生過甚麼事……那種『受夠了』的感覺完全溢於言表」
「店面狹小又一人作業，確實沒餘力應付外語」
認為小店在人手極限下設定這樣的門檻無可厚非。
不過，另一派網友則認為此舉排外感過重，吐槽「這根本是叫大家別來吧」，並質疑「住在日本的外國人或混血兒也不行嗎？到底要怎麼判斷？」。此話題甚至歪樓成時事調侃，有網友說：
「這是保守黨派的選舉總部吧？」
「那也要在台灣的料理店推這種制度！」
也有幾位網友聯想到日美混血、現任經濟安全保障擔當大臣的小野田紀美，打趣留言「小野田也得付8000日圓嗎？」，還是「混血兒可以付4000日圓？」。這場日式餐廳低消風波，意外引起眾人熱烈討論。
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