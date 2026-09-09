OpenAI稱88小時內破解90年數學難題　遭質疑使用他人未公開研究

人工智能公司OpenAI表示，憑使用新模型及約萬個自主AI代理，88小時內破解一道逾九十年的數學難題，卻遭外界質疑是否涉及其他數學界尚未公開的成果。



據英國廣播公司（BBC）9月9日報道，該難題是納維－斯托克斯方程式（Navier-Stokes equations）的一部份，該方程式探究流體流動，OpenAI集中使用約一萬個AI代理攻克難題。

紐約大學數學教授巴克馬斯特（Tristan Buckmaster）與 Anthropic 數學家阿爾珀蓋（Levent Alpöge）也在研究該題，且有使用OpenAI的工具Codex，巴克馬斯特稱，9月3日得悉他們的進展遭泄露予OpenAI，質疑對方接獲資訊後着手解題。OpenAI否認看過二人成果，稱未能排除其使用紀錄資料或有助改良模型，但雙方證明大相逕庭，並祝賀兩人同步研究。

2026年6月11日，圖為美國AI企業Open AI的標誌。（Reuters）

OpenAI指，新模型8月底訓練，9月1日傳出千禧年大獎（Millennium Prize）難題獲解後，遂調動數以千計AI代理處理餘下問題；至9月5日（即約88小時後）這些機械人共交換近300億條信息，消耗1300億Token取得該問題的解答。

今次僅解開大獎四項陳述中的兩項，獎金100萬美元（約780萬港元）；OpenAI 表明無意領獎，稱旨在展示模型長足進步。