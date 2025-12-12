迪士尼投資Open AI 78億　授權Sora用米奇等經典角色生成AI影片

迪士尼（Disney）已同意向OpenAI投資10億美元（約78億港元），作為協議的一部分，用戶將可以在聊天機器人ChatGPT和影片生成工具Sora上利用迪士尼眾多標誌性角色生成影片。



《英國廣播公司》12月11日報道，迪士尼是首間將部分作品授權給OpenAI，此舉可能對其未來的發展計劃產生重大影響。

這代表迪士尼的粉絲們將能夠利用迪士尼旗下200多個經典角色生成圖片和影片，這些角色來自皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）和星球大戰（Star Wars）等系列作品。

OpenAI近期正面臨外界對其快速發展的技術如何獲利的質疑，而荷里活也對人工智能對創意產業的影響感到憂慮。

據一篇宣布此消息的博客文章，符合條件的角色包括來自迪士尼電影《優獸大都會》（Zootopia）、《魔海奇緣》（Moana）和《奇幻魔法屋》（Encanto）的角色，以及星球大戰中的天行者（Luke Skywalker）和漫威的死侍（Deadpool）等角色。

當然，迪士尼最家傳戶曉的經典角色米奇（Mickey）和米妮（Minnie）也在其中。

但這些角色究竟會發出怎樣的聲音目前尚不清楚，因為迪士尼表示該協議「不包含任何演員肖像或配音」。

迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）表示：「人工智能的迅速發展標誌着我們行業的一個重要時刻。透過與OpenAI的合作，我們將以審慎負責的態度拓展我們講故事的影響力。」

預計民眾最快可在2026年初開始使用Sora和ChatGPT製作附有迪士尼經典角色的影片和圖片。