特朗普明益美女助手哈普　被揭送35萬現金予對方　佔其年薪1/3

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）被指與其行政助理哈普（Natalie Harp）過從甚密近來成為外界的焦點。美媒引述特朗普政府的財務文件披露，特朗普早前曾向哈普以及另外兩名年輕的白宮助理餽贈4.5萬美元（約35萬港元）的現金禮物。哈普本身的年薪為15萬美元（約118萬港元），這筆現金禮物佔其年薪約三分之一。



據《華盛頓郵報》報道，在上週公開的財務文件中，這三位女員工將這些款項描述為「節日現金禮物」（Cash Gift for Holidays）。按照提交給國會的年度報告，這筆現金禮物約佔她們每人從白宮職位上獲得的15萬美元年薪（約118萬港元）的三分之一。

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報道引述曾任前總統小布殊（George W. Bush）白宮首席道德律師的佩恩特（Richard Painter）指，這筆款項似乎違反了一項聯邦法規，該法規禁止聯邦僱員從外部來源獲得額外收入。

佩恩特表示：「他顯然是想讓他們更容易在白宮從事政府工作，這是不允許的。」

白宮發言人否認這些款項違反了任何規定。

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）表示：「總統長期以來一直有向其身邊的人贈送聖誕禮物的習慣，包括政府僱員和助手，無論是在政府部門還是在他任職期間。這次涉及的禮物與這些人的官方政府職位無關，因此完全符合相關的法律和道德標準。」

除哈普之外，另外兩位獲得4.5萬美元（約35萬港元）現金禮物的是橢圓形辦公室營運副主任哈里斯（Chamberlain Harris）與白宮通訊顧問馬丁（Margo Martin）。

35歲的哈普是特朗普的得力助手，她幾乎寸步不離特朗普，在白宮內被稱為「人肉印表機」（human printer），因為她隨身攜帶一台便攜式設備，為特朗普提供他喜歡的紙質新聞文章和社交平台貼文。

民主黨參議員奧索夫（Jon Ossoff）8月在演說中點名提到哈普（Natalie Harp）後，這位35歲的前右翼電視主播受到外界高度關注。特朗普7月在土耳其出席北約峰會，由於新空軍一號欠缺部份防空裝備，導致他要臨時轉乘另一架軍機，哈普是少數陪同特朗普轉移的幕僚之一。

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此外，哈普亦被媒體拍到經常陪同特朗普週末打高爾夫球，亦被《紐約時報》揭發曾向特朗普書寫「肉麻」的信件。