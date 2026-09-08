白宮發AI片特朗普化身「綠燈俠」　遭英捕鼠大臣拉里嘲笑？｜有片

美國白宮9月7日（周一）在社交媒體X上發布一段人工智能生成影片，將美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）塑造成美國DC漫畫的英雄角色「綠燈俠」（Green Lantern），為其強硬移民政策、發展製造業及軍事力量的施政進行宣傳，瞬間引起網絡熱議。



影片中，特朗普佩戴綠燈俠的能量戒指，片刻後戒指發出綠光象徵着已啟動功能。隨後，特朗普利用戒指，建造一面類似邊境墻的東西，攔住一群跑來的人；又用戒指綠光照射工業城市，並顯示「美國製造業」（AMERICAN MANUFACTURING）字樣。

最後，又有大量被綠光照過的軍機、軍艦從特朗普背後駛過。一幕幕畫面將特朗普比作「超級英雄」，推動國內多方面發展。

對此，有網民在貼文下留言嘲笑特朗普，由粉絲網民經營、英國首相府「首席捕鼠大臣」Larry的社交帳號則諷刺，特朗普的AI片比向來被外界認為是「爛片」的正片電影《綠燈俠》還要爛。

除白宮發布的影片外，特朗普個人亦發布兩張未來主義圖片。其中一張顯示特朗普站在一群機械人面前，並寫上「他們永遠嚮往我們」（THEY WILL DREAM OF US FOREVER）。

2026年9月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social上發布AI圖。（X@WhiteHouse）

另一張則顯示自己坐在類似王座的椅子上，周圍仍然圍繞著機械人，配文：「讓他們做噩夢」（GIVE THEM NIGHTMARES）。

2026年9月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social上發布AI圖。（X@WhiteHouse）

這是特朗普政府又藉助AI，包裝、宣傳總統形象以及施政方針的最新舉措。對此，網友們紛紛調侃特朗普與以色列的微妙關係，暗示特朗普以「以色列為先」（Israel first）等；也有批評美國政府「簡直太離譜」，指應專心處理國家問題，而非扮演超級英雄。