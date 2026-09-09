菲防長論壇收中方南海立場便條後批中國霸凌　北京：停止惹事生非

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）近日出席一個國際論壇時，收到一份據報有關中國對南海仲裁案立場的字條，特奧多羅當場讀出字條內容，並批評中方行為屬「霸凌」（bullying）。對此，外交部發言人毛寧奉勸菲方個別人停止譁眾取寵、挑事生非，停止破壞中菲關係和南海穩定。



據韓聯社報道，在首爾安全對話（Seoul Defense Dialogue）的小組討論中，特奧多羅正在闡述菲律賓面臨的海洋挑戰以及遵守《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的重要性。此時，一位論壇工作人員遞給他一張來自聽眾席的紙條。

2026年5月30日，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）在新加坡出席香格里拉對話安全峰會（ IISS Shangri-La Dialogue security summit）時接受訪問。(Reuters）

特奧多羅其後暫停發言，當着全場聽眾的面宣讀了紙條內容。紙條上重申了北京反對南海仲裁案裁決，立場明確堅定，中方不會接受和承認。特奧多羅其後反駁中方立場，並指責中方無禮，公然藐視國際法。

報道引述論壇組織者稱，這張紙條來自中國駐首爾大使館的一名武官。

該武官將紙條交給一名工作人員，並要求轉交給秘書。工作人員誤以為這是特奧多羅代表團發來的信息，便在他發言時直接遞給了他。

在北京，外交部發言人毛寧在記者會表示不了解現場的具體情況。

毛寧重申，對於「南海仲裁案」，中方的立場是明確的、一貫的。菲方單方面提出「南海仲裁案」，是對《聯合國海洋法公約》爭端解決機制的扭曲和濫用，真正違反《公約》規定、破壞《公約》完整性和權威性的是菲方。

2026年9月9日，中國外交部發言人毛寧在北京主持例行記者會。（外交部網站）

毛寧奉勸菲方個別人士停止譁眾取寵、挑事生非，停止破壞中菲關係和南海穩定。