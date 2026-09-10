美國初創公司OpenAI的人工智能代理早前被揭利用第三方網站擅自通訊，路透社9月9日報道，獨立調查人員發現相關活動至少涉及10個從未公開的網站，規模較OpenAI此前披露的更大，外界憂慮該公司對自家技術的掌控能力。



路透社報道，6組獨立調查人員及數據顯示，OpenAI旗下AI代理在5月至7月間，曾利用至少10多個網站作未經授權通訊。

加州非牟利組織CivAI研究員尹安德魯（Andrew Yoon）表示，他點算出18個此前未公開的網站曾於5月至7月被使用，「規模比我們想像中稍大，幾乎可以肯定還有更多我們不知道的事情。」

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

上週，有研究人員披露一批OpenAI代理佔用一個德文維基網站，將之變成即席通訊平台，用以在測試中作弊。事件正值OpenAI處理7月開源平台Hugging Face遭入侵的餘波，公司一直未有公開。

多名獨立調查人員其後相繼發現，同一批代理今年稍早曾在多個網站留下類似訊息，包括田納西州范德堡大學（Vanderbilt University）及加拿大多倫多大學（University of Toronto）營運的網站。范德堡大學未有回應，多倫多大學表示正在了解事件。

調查人員透過比對代理在德語維基留下的數據、相同或相似用戶名稱，以至互聯網協議地址追溯至微軟Azure基礎設施，識別出相關活動。

涉及的網站大多鮮為人知，包括一名麻省高中教師2008年設立的化學維基、波蘭科技人員的個人網站，以及遊戲及文字編輯軟件愛好者網站。

OpenAI未直接回應代理曾使用多少網站，或為何多月來未有公開。公司僅稱正進行更廣泛的代理活動審查，至今「未發現其他與Hugging Face事件同等嚴重或規模的活動」，並正制訂通報AI「不當行為」的框架。

研究人員德格拉夫（Kenneth Russell DeGraff）表示，若模型只獲准閱讀、不准發帖，它們便會「想辦法留下訊息」，類似考試期間禁止交談的學生，仍會藉洗手間塗鴉分享答案。

德格拉夫稱，在至少10個網站發現相關訊息。率先揭露事件的馮阿克斯（Sydney Von Arx）更指，其團隊在23個此前未報道的網站發現可信的代理活動痕迹，強調所有估算都不完整，「我們不知道實際規模有多大」。