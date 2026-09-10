挪威首相：澤連斯基專機　險被無人機撞擊

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Stoere）9月9日一度向媒體透露，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）前一天從摩爾多瓦（Moldova）出發，準備到奧斯陸出席已故挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）的葬禮時，其專機曾險遭無人機撞擊。摩爾多瓦政府隨後表示，發現無人機入侵後已關閉領空，澤連斯基的行程因此被延誤。



2026年9月8日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）出席已故挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）的葬禮，身旁為德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda），以及摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）。（Reuters）

摩爾多瓦：發現無人機後關閉領空 澤連斯基延遲起飛

路透社報道，斯特勒接受挪威媒體訪問時稱，澤連斯基的飛機即將從摩爾多瓦（Moldova）起飛時，險些被無人機撞擊，並形容這是澤連斯基正面對的現實。不過，斯特勒未進一步說明細節。挪威首相辦公室後來也澄清說，不清楚無人機與澤連斯基專機的距離。

摩爾多瓦政府隨後證實，前一天偵測到有俄羅斯無人機闖入領空，導致需要關閉領空，首都基希訥烏（Chisinau）的機場一度暫停升降。直至該無人機墜落到境內田野，澤連斯基的專機才獲准出發。

據當地媒體報道，澤連斯基的航班因此延誤，官方強調跑道及機場附近沒有任何撞擊，又或發現碎片的報告。

2026年9月8日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）搭乘的飛機，停泊在挪威奧斯陸的加勒穆恩機場。（Reuters）

路透社引述摩爾多瓦官員稱，涉事的無人機不只一架，除一架墜落到摩爾多瓦的田野，另一架則繼續飛入羅馬尼亞領空。而在此之前，俄羅斯並在摩爾多瓦與烏克蘭邊境附近發動攻擊，造成邊境口岸暫時關閉。

摩爾多瓦總統總統桑杜（Maia Sandu）除譴責無人機入侵，指嚴重威脅人民生命，並譴責於摩爾多瓦與烏克蘭邊境口岸發生的襲擊事件，路透社指事件造成兩人死亡。