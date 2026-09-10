特朗普：普京冀達成協議結束戰事 俄烏領袖互相憎恨窒礙和平
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月8日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話後，特朗普9日形容對話「非常好」，又指普京希望達成結束烏克蘭戰爭的協議。
特朗普9日搭乘「空軍一號」前往達拉斯，出席共和黨全國代表大會。他登機前向媒體表示，「他（普京）想達成協議，如果烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）也想達成協議，那就太好了。」
路透社報道，當談及普京及澤連斯基時，特朗普直言，兩人互相憎恨窒礙和平，「我認為最重要的是，是兩個人互相憎恨。」
特朗普發表相關言論前，其特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）剛結束訪問俄烏，尋求結束俄烏戰事，並重啟美俄烏三方會談。
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