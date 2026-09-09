新政府上場　匈牙利驅逐10名俄羅斯外交官　莫斯科警告嚴厲報復

匈牙利新政府5月上場後，最新在9月8日宣布驅逐10名俄羅斯外交官，稱他們開展與身份不符的活動，雙邊關係急劇惡化。此舉意味著前總理歐爾班（Viktor Orban）的「親俄時代」將結束，該國對俄政策迎來重大轉向。



匈牙利外交部長安妮塔·歐爾班（Anita Orbán）表示，涉事外交官「在匈牙利從事的活動在《維也納公約》（Vienna Convention）下是不可接受的」。同時，強調此舉「不等同於與俄羅斯斷交，匈牙利仍將保持必要對話。」

2026年9月8日，在匈牙利布達佩斯的俄羅斯大使館。（Reuters）

對此，俄羅斯駐布達佩斯大使Evgeny Stanislavov拒絕這一提議，直言匈牙利所謂保持與俄羅斯對話與合作的說法「毫無價值」，並稱將對「這一極不友好且毫無道理的舉措」作出適當回應。莫斯科方面亦警告稱「對反俄的回應將是嚴厲而痛苦的」。

匈牙利今年4月大選後改弦更張，新總理毛焦爾（Péter Magyar）摒棄前政府親俄立場，主張務實對俄關係，並呼籲俄方終止俄烏衝突。分析指出，俄方若對等驅逐匈外交官，或將致使俄匈雙邊使館運作近乎停滯。