英日加等全球18海事國警告：全球航運已淪為各國博弈籌碼

英國、日本、加拿大和新加坡等18個主要海事國家聯合警告，全球航運已淪為各國博弈的籌碼，武裝衝突、貿易戰和極端氣候事件對全球海事供應鏈的衝擊並非偶發，而是全球貿易環境正出現結構性轉變；它們因此呼籲各國加強合作，共同維護全球海事準則與航行自由。



由東亞、歐洲和北美洲18個國家的海事監管機構組成的非正式組織航運諮詢集團（Consultative Shipping Group）星期二（9月8日）通過丹麥海事局罕見地發表聯合聲明說：「航運路線正日益成為博弈的籌碼和風險的來源。然而國家的主權、韌性與繁榮都有賴於各方建立夥伴關係，並開展務實的合作與協調，以共同維護開放的全球貿易體系。」

它們說，霍爾木茲海峽在美伊衝突爆發後陷入封堵，是區域衝突在全球層面引發負面後果的鮮明例子。此外，新冠疫情造成的阻斷、俄烏戰爭，以及巴拿馬運河陷入乾旱也都凸顯全球海事供應鏈正面對持續的干擾，提高不確定性，對全球供應鏈的效率添多阻力。

聲明說：「若放任這種分裂的情況惡化，以規則為基礎的全球海事框架勢必受損，推高關鍵海上要塞被阻斷的風險。霍爾木茲海峽的關閉就顯示，當航運供應鏈斷裂，全球經濟也跟着崩裂。」

這份題為「捍衛自由航運」的聯合聲明，並未直接點名美國和中國，不過全球首兩大海事強國都涉及聲明裏提及的一些分裂情況和衝突局面。美國總統特朗普（Donald Trump）掀起的關稅戰對全球貿易形成顯著壓力，中國近年積極在南中國海擴大軍事存在，與東南亞多國陷入紛爭。

5月13日，北京機場高速公路附近、天安門廣場掛起中美兩國國旗。 （中國新聞網）

中美關稅戰若重啟 航運業恐慌將再現

中美去年底達成的關稅休戰期即將在11月截止，若未能延續，高額關稅和其他各種貿易限制可能重啟，包括美國港口對中國製造和持有的船隻徵收巨額費用的措施。這些措施去年短暫推出，一度引發航運業恐慌。

航運諮詢集團週二在聲明中警告，日益頻繁地使用經濟施壓為談判工具，實際上正導致全球航運業分裂，這最終會導致企業和消費者的成本上升，並帶來更大的商業與環境風險。

聲明也提及，在海事業規範化的保險、安全和透明制度外，有數百艘影子船隊在平行運作，旨在躲避制裁，這提高了海事風險。它們繞過環境和安全準則，破壞海事業的信譽和可預測性，最終形成的兩套制度，一套受法律監管，另一套則游走於灰暗，最終卻只會兩敗俱傷。

集團因而呼籲所有海事國家支持並遵守航運監管的核心原則，包括自由航行，以及由聯合國屬下國際海事組織所監管的國際法律框架。

航運諮詢集團成員是比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、意大利、日本、韓國、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典和英國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

