特朗普：美伊戰事料11月中期選舉後立即結束　因伊朗試圖影響選舉

受美伊新一輪軍事衝突影響，國際油價進一步飆升，倫敦布倫特原油期貨價格再度突破每桶100美元。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月9日表示，相信美伊戰事將在11月美國中期選舉後「立即」結束，因為德黑蘭試圖影響選舉。



2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）於馬里蘭州登上「空軍一號」前，向媒體發表講話。（Reuters）

特朗普9日搭乘「空軍一號」前往達拉斯，出席共和黨全國代表大會。他登機前向媒體表示，由於美國的經濟施壓，伊朗已 無法堅持下去，因此「他們不顧一切地想要影響選舉」，期望透過植軟弱無能的人進入國會，然後放任他們（伊朗）不管，讓他們擁有核武，「我認為戰爭將在（美國中期）選舉後立即結束。」

他又稱，相信只要戰爭結束，油價將在中期選舉後立即回落。他同時承認，不再尋求與伊朗領導層談判以結束戰事。「最初，我是想達成協議的。但現在局勢已經發展到如此地步，他們剩下的領土已經所剩無幾。」特朗普稱，談判或許仍有可能發生，但並非美方目前考慮的方向。