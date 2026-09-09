美伊持續海上對峙　波斯灣和阿曼灣傳多艘商船遇襲癱瘓

美國、伊朗近期海上軍事衝突升級，區域內海運安全風險攀升。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）9月9日表示，波斯灣和阿曼灣多艘商船遭遇火力攻擊，導致失去行動能力。



美國中央司令部（CENTCOM）8日表示，因伊朗過去兩日發射彈道導彈襲擊美軍艦艇，美軍已擊毀五艘伊朗油輪，又指美軍艦艇成功躲過伊方襲擊，無造成人員傷亡。

美方並發布沉船畫面，指M/T Riesco油輪在阿曼灣沉沒。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）9日表示，為報復美國襲擊五艘伊朗油輪，伊朗海軍在海灣地區襲擊了2艘美國船隻，以及鎖定了另外18艘油輪。美國中央司令部隨即否認，稱「沒有美國船隻被襲擊」。

另外，UKMTO還報告指，阿聯酋拉希德港（Port Rashid）外海一艘船隻疑遭不明彈體襲擊，出現船身傾斜、進水狀況。

本次船隻事故源於美伊連續海上報復行動，目前暫未確認事件造成人員傷亡及海洋環境污染，也不清楚UKMTO提及的商船是否包含在伊朗通報的襲擊目標之列，相關調查正在推進。