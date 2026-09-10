Apple發布會｜新掌門John Ternus推iPhone新摺機　庫克先驚喜介紹

蘋果公司（Apple）2026年9月9日舉行年度大會，並以一段具電影氣氛的蒙太奇式短片拉開序幕。此前掌舵蘋果15年的庫克（Tim Cook）在片中向現場人士介紹新任行政總裁特努斯（John Ternus）出場。這是特努斯正式接任後，首次在公司年度大會上發表演說，而外界關注的蘋果首款摺機iPhone Duo也正式亮相。



衛報報道，影片開場以旁白形式描述畫面，鏡頭先跟着一個神秘人，然後才揭示「我們的主角」，接着神秘人的樣貌現於人前——正是已卸任的庫克。

不過，庫克即時否認旁白的說法，並指向後方的另一神秘人影。他說：「不，不是我。那才是你們要找的人。」在影片最後，特努斯走出陰影，向觀眾打招呼「你好，歡迎來臨Apple Park」。

影片結束後，打扮得十分樸實的特努斯正式在發布會進行講話，並在活動開始近一個小時後公布「重磅消息」。他從牛仔褲後口袋掏出一部手機，並舉到鏡頭前說：「這是iPhone Duo。」

+ 1

美國市場研究公司Moor Insights & Strategy首席分析師Anshel Sag現場接受台媒訪問指出，這款摺機是iPhone問世以來，首次出現真正重大的改變，並且認為其定價非常具競爭力。