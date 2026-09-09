Apple料今晚推摺疊iPhone　日媒：初期產能每日數百部或供不應求

蘋果公司本港時間9月10日（周四）凌晨1時舉行發布會，外界高度關注萬眾期待的摺疊iPhone Ultra。《日經亞洲》近日引述消息人士報道，摺疊iPhone目前的每日產量僅為「幾百部」，主要原因是蘋果對品質控制標準極其嚴格。



一位知情的供應鏈經理向《日經亞洲》表示：「蘋果對品質要求非常高，並在8月份正式投產前進行了一次額外的測試生產。然而，目前的產能提升速度緩慢，8月下旬的日產量僅為幾百部。這樣的產量預計可能難以滿足市場需求。」

網上流傳疑為iPhone 18 Ultra設計的影片：

《日經亞洲》早前報道稱，蘋果今年的目標是生產800萬至1000萬部可摺疊iPhone，期望這款新iPhone能刺激銷情和提升其營收。

然而，除非蘋果能夠更快地提高產能，否則可能無法實現其生產目標。業內高層表示，在一般情況下，要達到可摺疊iPhone的計劃產能目標，每天需要生產數萬部手機。

據報道，蘋果今年在可摺疊iPhone的工程和測試生產流程中遇到一些障礙，因為它對品質和耐用性有着比其他智能手機品牌更為嚴格的標準，包括要在更極端的條件下進行測試、要求更高的摺疊次數，以及更高的螢幕平整度。

2025年9月19日，美國紐約市，圖為蘋果商店內展出的iPhone 17系列產品。（Reuters）

一位知情人士表示：「蘋果要求提高生產良率的幾個細節包括螢幕表面平整度和鉸位（hinge）性能。」

兩位知情人士指出，蘋果在8月份對可摺疊iPhone進行了額外的驗證流程，以確保手機能夠按照其指定的設計進行量產，這讓大規模投產推遲了數週。

報道指，蘋果及其供應商正日以繼夜地工作，以提高每日的產量。然而，這需要時間，而早前的測試和驗證流程已經推遲了原定的進度。如果目前的情況無法改善，摺疊手機開始銷售時，銷售渠道可能會出現庫存不足的情況。

2025年4月23日，法國巴黎，圖為一間蘋果商店內的蘋果公司標誌。（Reuters）

《日經亞洲》早前報道，為了更好地分配記憶體和營銷資源，蘋果今年將重點放在三款最高階的iPhone機型上，而標準版iPhone的發布則推遲到2027年春季。