菲律賓巴拉望省渡輪起火 至少5死86下落不明 43名乘客船員獲救
撰文：張涵語
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菲律賓巴拉望省（Palawan）9月10日附近海域一艘渡輪起火，造成至少5人死亡，86人下落不明，另有43名乘客和船員獲救。該國海岸防衛隊正進行搜救行動，當地官員警告稱，隨着事故調查的推進，傷亡數字可能會改變。
綜合外媒報道，這艘名為「MV June Aster」號的渡輪此前從馬尼拉出發，在前往巴拉望省科隆（Coron）附近海域時起火。據悉，船上共有134人，包括117名乘客和17名船員。
渡輪是菲律賓群島常見的交通方式。但由於風暴、船隻維護不善、超載以及安全法規執行不力，海上事故時有發生。
2023年，菲律賓西南部亦發生一起客運渡輪火災，造成31人喪生。當時，「Lady Mary Joy 3」號渡輪正從南部主島棉蘭老島的主要港口三寶顏市（Zamboanga）駛往巴西蘭島（Basilan）。
鑑於此次事故有87人失蹤，這一渡輪災難可能成為菲律賓史上最嚴重的事故之一。
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