菲律賓巴拉望省渡輪起火　至少5死86下落不明　43名乘客船員獲救

菲律賓巴拉望省（Palawan）9月10日附近海域一艘渡輪起火，造成至少5人死亡，86人下落不明，另有43名乘客和船員獲救。該國海岸防衛隊正進行搜救行動，當地官員警告稱，隨着事故調查的推進，傷亡數字可能會改變。



綜合外媒報道，這艘名為「MV June Aster」號的渡輪此前從馬尼拉出發，在前往巴拉望省科隆（Coron）附近海域時起火。據悉，船上共有134人，包括117名乘客和17名船員。

渡輪是菲律賓群島常見的交通方式。但由於風暴、船隻維護不善、超載以及安全法規執行不力，海上事故時有發生。

2026年9月10日，在菲律賓巴拉望島附近海域，一艘名為「MV June Aster」的渡輪發生火災（Reuters）

2023年，菲律賓西南部亦發生一起客運渡輪火災，造成31人喪生。當時，「Lady Mary Joy 3」號渡輪正從南部主島棉蘭老島的主要港口三寶顏市（Zamboanga）駛往巴西蘭島（Basilan）。

鑑於此次事故有87人失蹤，這一渡輪災難可能成為菲律賓史上最嚴重的事故之一。