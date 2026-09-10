Apple發布會｜iPhone Duo設計純eSIM疑出事　一度傳中國延期上市

蘋果公司（Apple）9月9日舉行發表會，推出首款摺疊機iPhone Duo。此前有消息一度指出，由於eSIM技術准入問題和中國電訊商適配進度不及預期，國內版摺機或將延後上市。不過，蘋果公司網站顯示，國內版同樣將於10月23日開售；中國移動周四回應指，目前已開通eSIM業務，不過這項服務適配的機型會持續更新，存在機型適配差異，建議消費者不要提前辦理。



根據蘋果公司，公司正式推出iPhone Duo，其網站顯示中國版同樣將於10月16日接受預購，以及於10月23日正式發售。

另外，中國科技媒體「快科技」引述中國移動工作人員，他們已開通eSIM業務，但將建議消費者等到新機到手之後，才攜帶手機與身份證前往指定店現場辦理，確保號碼可以正常寫入設備。

「快科技」此前報道，供應鏈和電訊行業內部有消息指，iPhone Duo在設計上取消了所有實體SIM卡槽，改為純eSIM設計，有可能影響中國版上市時間，最長或延遲交付數週以上。

2026年6月22日，中國北京，人們在中國國際供應鏈博覽會（CISCE）上，走過展示蘋果供應商的展位。（Reuters）

消息人士當時指，由於中國對智能手機端eSIM技術有嚴格監管審批要求，加上中國三大電訊商的適配進度不及預期，該機型很可能無法和全球其他主要市場同步上市。