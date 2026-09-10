紐時：美司法部調查Nvidia與Groq授權協議　疑規避反壟斷審查

紐約時報9月9日報道，美國司法部正調查英偉達（Nvidia）去年與AI加速晶片設計新創公司Groq的授權協議，是否規避反壟斷審查。



報道指，司法部於去年12月協議公布後展開調查，並向英偉達發正式要求，索取相關交易資訊；知情者稱有關公司或須繳交罰款，但可能不會撤銷交易。

去年12月，英偉達宣布與Groq達成價值170億美元（約合1333億港元）的協議，取得該公司晶片技術的「非獨家授權」，並聘請該公司多名高層主管，其中包括Groq創辦人羅斯（Jonathan Ross）。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在日本東京出席有關人工智能系統的記者會後，在門口位置發表講話。（Reuters）

此前有報道指，Groq專精於「推理」領域，利用已訓練好的AI模型來回應使用者請求。雖然英偉達在AI模型訓練市場佔據主導地位，惟在推理領域面臨激烈競爭，超微半導體（AMD）、Cerebras Systems等公司正試圖挑戰其地位。

聯邦貿易委員會（FTC）主席弗格森（Andrew Ferguson）1月稱正在研究此類交易是否被用於規避審查；AI公司多以授權技術及挖角取代收購，讓企業得以整合人才、信息和資源並規避併購審查。Nvidia發言人則稱協議「是美國體制發揮其應有作用、促進創新、獎勵企業家、造福消費者的絕佳例證。」