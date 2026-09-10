美媒：伊朗導彈襲美基地致多架戰機受損　美軍伊戰累計傷亡838人

哥倫比亞廣播公司（CBS）記者雅各布斯（Jennifer Jacobs）9月9日在社交平台X上表示，約旦的薩爾蒂（Muwaffaq Salti）美國空軍基地在周二夜間遭襲擊，導致多架美軍飛機受損。另據美國國防部的「國防傷亡分析系統」周三的最新數據顯示，美軍在伊朗戰事中累計傷亡人數達838人，其中18人死亡、820人受傷。



路透社報道，雅各布斯表示一架綽號「疣豬」（Warthog）的A-10「雷電」攻擊機被擊中，導致一側機翼脫落。約8架F-15戰機受到輕微損壞，但隨後已恢復服役。

雅各布斯又指，為防禦伊朗的攻擊，駐約旦美軍發射30多枚「愛國者」導彈。在這次隔夜襲擊發生之前，美軍曾打擊五艘伊朗油輪，以報復伊朗針對美國海軍軍艦的行動。而作為回應，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱其對8艘油輪和兩艘軍艦發動襲擊，其中包括針對約旦該基地的行動。

2026年9月8日，美國中央司令部（CENTCOM）表示已擊毀五艘伊朗油輪。（X@CENTCOM）

根據國防傷亡分析系統網站公佈的美軍傷亡統計數據顯示，美軍自7月重啟伊朗戰事以來，已有4人死亡、403人受傷。